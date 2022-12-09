Александр Емельяненко рассказал, в чём заключается счастье

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый пост в своих социальных сетях, в котором рассказал, в чём, по его мнению, заключается счастье.

«Счастье — это когда с радостью идёшь утром на работу, а вечером с радостью возвращаешься домой. Будьте счастливы!» — сказал Емельяненко в видео.

Напомним, в последнем поединке Александр сражался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. 16 декабря Александр должен провести поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.