Александр Емельяненко рассказал, в чём заключается счастье
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Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал новый пост в своих социальных сетях, в котором рассказал, в чём, по его мнению, заключается счастье.
«Счастье — это когда с радостью идёшь утром на работу, а вечером с радостью возвращаешься домой. Будьте счастливы!» — сказал Емельяненко в видео.
Напомним, в последнем поединке Александр сражался с соотечественником Вячеславом Дациком. Бой проходил по правилам бокса и завершился победой Дацика: в первом раунде, на 12-й секунде, он нанёс мощный удар, после которого Емельяненко рухнул на настил и рефери принял решение остановить поединок. 16 декабря Александр должен провести поединок с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко.
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