Президент UFC: терпеть не могу футбол, это наименее талантливый вид спорта на земле

Президент бойцовской организации UFC Дана Уайт резко высказался о том, почему ему не нравится такой вид спорта, как футбол.
«Терпеть не могу футбол. Я считаю его наименее талантливым видом спорта на земле. Даже трёхлетние дети могут играть в него. Ты просто бегаешь и пинаешь мяч. Каким бездарным нужно быть, чтобы не забить хотя бы три мяча в такие большие ворота?» — приводит слова Уайта Sport Bible.
53-летний Уайт стал президентом организации в 2001 году, тогда она была частью промоушена Zuffa. Под управлением Даны UFC превратился в крупнейшую и самую популярную организацию в мире смешанных единоборств.
Дана Уайт неоднократно рассказывал, что, помимо MMA, он испытывает особые симпатии к регби, бейсболу и боксу.
Скандалы на чемпионатах мира по футболу.
- 9 декабря 2022
-
14:27
-
14:02
-
13:53
-
13:32
-
13:03
-
12:57
-
12:45
-
11:58
-
11:56
-
11:12
-
10:56
-
10:54
-
10:19
-
10:01
-
09:49
-
09:30
-
09:26
-
08:52
-
08:44
-
08:21
-
06:32
-
06:16
-
01:08
-
01:06
-
00:44
-
00:22
- 8 декабря 2022
-
23:57
-
23:03
-
22:30
-
21:45
-
20:37
-
19:32
-
18:50
-
17:57
-
17:01