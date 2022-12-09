Усман Нурмагомедов возглавил рейтинг молодых бойцов по версии ESPN

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов, являющийся чемпионом Bellator в лёгком весе, возглавил рейтинг бойцов MMA до 25 лет по версии издания ESPN.

На второй строчке расположилась американка Эрин Блэнчфилд, выступающая в наилегчайшем дивизионе UFC. Тройку лучших замкнул британский боец наилегчайшего веса Мухаммад Мокаев.

Ниже представлен список топ-12 лучших молодых бойцов MMA, составленный ESPN.

Фото: ESPN

Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся на турнире Bellator 288, 24-летний Нурмагомедов встречался с бразильцем Патрики Фрейре. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Усмана единогласным решением судей.

Новость по теме Валентина Шевченко признана бойцом года среди женщин по версии World MMA Awards

Эмоции Усмана Нурмагомедова после завоевания пояса Bellator.