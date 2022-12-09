Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Вадим Немков рассказал, как Павлович может победить Нганну

Вадим Немков рассказал, как Павлович может победить Нганну
Комментарии

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков рассказал, за счёт чего его соотечественник, боец UFC Сергей Павлович, может победить действующего чемпиона промоушена в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.

«Если Сергей не полезет в рубку, у него есть шансы переработать, переиграть Нганну. Главное – с ним не рубиться. Насколько помню, с Туивасой тоже была задача не рубиться, но Сергей после удачного попадания пошёл вперёд. С Нганну такого делать вообще нельзя, он из любого положения опасен», — передаёт слова Немкова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Сергей Павлович после победы в поединке с Таем Туивасой поднялся сразу на два места в рейтинге UFC и теперь занимает третью строчку среди тяжеловесов.

Кого бросят на растерзание Павловичу? Русскому богатырю нет разницы, кого вырубать Кого бросят на растерзание Павловичу? Русскому богатырю нет разницы, кого вырубать

Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022