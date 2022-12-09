Вадим Немков рассказал, как Павлович может победить Нганну

Чемпион Bellator в полутяжёлом весе (до 93 кг) россиянин Вадим Немков рассказал, за счёт чего его соотечественник, боец UFC Сергей Павлович, может победить действующего чемпиона промоушена в тяжёлом весе Фрэнсиса Нганну.
«Если Сергей не полезет в рубку, у него есть шансы переработать, переиграть Нганну. Главное – с ним не рубиться. Насколько помню, с Туивасой тоже была задача не рубиться, но Сергей после удачного попадания пошёл вперёд. С Нганну такого делать вообще нельзя, он из любого положения опасен», — передаёт слова Немкова корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
Сергей Павлович после победы в поединке с Таем Туивасой поднялся сразу на два места в рейтинге UFC и теперь занимает третью строчку среди тяжеловесов.
Павлович и Анкалаев поздравили друг друга после побед на UFC 277.
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