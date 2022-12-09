Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Евлоев резко ответил Топурии, который назвал его крысой

Евлоев резко ответил Топурии, который назвал его крысой
Комментарии

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев ответил грузинскому бойцу смешанных единоборств Илии Топурии, который жёстко высказался в его сторону.

«Я планирую побить многих крыс в UFC, и одна из них — Мовсар Евлоев. Когда я наконец-то надеру ему задницу, то стану одним из величайших бойцов в мире», — ранее заявил Топурия.

«Топурия всё ещё пытается доказать, что он настоящий грузин. Похоже, у нашего матадора теперь немецкие корни. Эй, постарайся выиграть этот бой, потому что иначе мне придётся надрать тебе задницу на улице, я не могу тратить своё время в октагоне на неудачника», — ответил Евлоев.

В ночь на 11 декабря Топурия встретится с американским бойцом Брайсом Митчеллом в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе (США).

UFC 282: Блахович — Анкалаев. Где смотреть трансляцию боя за титул в полутяжёлом весе UFC 282: Блахович — Анкалаев. Где смотреть трансляцию боя за титул в полутяжёлом весе

Сехудо поймал Хасбика на болевой приём.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022