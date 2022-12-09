Евлоев резко ответил Топурии, который назвал его крысой

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев ответил грузинскому бойцу смешанных единоборств Илии Топурии, который жёстко высказался в его сторону.
«Я планирую побить многих крыс в UFC, и одна из них — Мовсар Евлоев. Когда я наконец-то надеру ему задницу, то стану одним из величайших бойцов в мире», — ранее заявил Топурия.
«Топурия всё ещё пытается доказать, что он настоящий грузин. Похоже, у нашего матадора теперь немецкие корни. Эй, постарайся выиграть этот бой, потому что иначе мне придётся надрать тебе задницу на улице, я не могу тратить своё время в октагоне на неудачника», — ответил Евлоев.
В ночь на 11 декабря Топурия встретится с американским бойцом Брайсом Митчеллом в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе (США).
Сехудо поймал Хасбика на болевой приём.
- 9 декабря 2022
-
16:07
-
15:22
-
14:57
-
14:46
-
14:27
-
14:02
-
13:53
-
13:32
-
13:03
-
12:57
-
12:45
-
11:58
-
11:56
-
11:12
-
10:56
-
10:54
-
10:19
-
10:01
-
09:49
-
09:30
-
09:26
-
08:52
-
08:44
-
08:21
-
06:32
-
06:16
-
01:08
-
01:06
-
00:44
-
00:22
- 8 декабря 2022
-
23:57
-
23:03
-
22:30
-
21:45
-
20:37