Евлоев резко ответил Топурии, который назвал его крысой

Российский проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Мовсар Евлоев ответил грузинскому бойцу смешанных единоборств Илии Топурии, который жёстко высказался в его сторону.

«Я планирую побить многих крыс в UFC, и одна из них — Мовсар Евлоев. Когда я наконец-то надеру ему задницу, то стану одним из величайших бойцов в мире», — ранее заявил Топурия.

«Топурия всё ещё пытается доказать, что он настоящий грузин. Похоже, у нашего матадора теперь немецкие корни. Эй, постарайся выиграть этот бой, потому что иначе мне придётся надрать тебе задницу на улице, я не могу тратить своё время в октагоне на неудачника», — ответил Евлоев.

В ночь на 11 декабря Топурия встретится с американским бойцом Брайсом Митчеллом в рамках турнира UFC 282 в Лас-Вегасе (США).

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