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«Заставлю его заткнуться». Митчелл — о бое с Топурией

«Заставлю его заткнуться». Митчелл — о бое с Топурией
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Американский боец смешанных единоборств Брайс Митчелл, выступающий в полулёгком дивизионе UFC, оценил сильные стороны грузина Илии Топурии, с которым проведёт следующий поединок. Однако он признался, что ему не очень нравится манера поведения соперника и он надеется заставить его замолчать в эти выходные.

«У Топурии сильный удар, он хорошо двигается на ногах. Я думаю, он приверженец очень жёсткого стиля, поэтому по достоинству оцениваю его навыки. Но он мне не очень нравится, потому что позволяет себе говорить слишком много гадостей. Я лучше него и докажу это. Я заставлю его заткнуться», — приводит слова Митчелла пресс-служба UFC.

Поединок Митчелл — Топурия состоится 11 декабря на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США).

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