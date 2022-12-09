Анкалаев высказался о подходе Хабиба к тренировкам

Российский боец смешанных единоборств, претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Магомед Анкалаев ответил на вопрос о подходе бывшего чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова к тренировкам.



«Мне кажется, Хабиб тренируется вообще иначе. Я смотрю его интервью, и он там всегда говорит, что нужно постоянно тренироваться. Нет никаких перерывов. Он сделал себе карьеру, стал чемпионом и выиграл титул, не проиграв ни разу. Другой уровень», — сказал Анкалаев на пресс-конференции UFC.



Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в 2020 году, защитив титул чемпиона в бою с Гэтжи. На его счету было 29 поединков и ни одного поражения.



Магомед Анкалаев в ночь на 11 декабря проведёт бой с Яном Блаховичем за чемпионский пояс UFC в полутяжёлом весе.