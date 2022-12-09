Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол рассказал, где хотел бы провести бои с Канело и Бетербиевым

Бивол рассказал, где хотел бы провести бои с Канело и Бетербиевым
Комментарии

Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол ответил на вопрос, где хотел бы провести поединки с Саулем «Канело» Альваресом и Артуром Бетербиевым.

«В Абу-Даби. Мне очень понравилось там. Неплохо было бы бой с Бетербиевым провести в Москве, но с учётом сегодняшних реалий я не вижу возможности подраться в нашей столице. В России пояс защитить нельзя», — приводит слова Бивола RT.

Дмитрий Бивол свой последний поединок провёл с мексиканским боксёром Хильберто Рамиресом и одержал победу единогласным решением судей.

В 2023 году Бивол может провести бой-реванш с Саулем Альваресом и поединок с Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

Новость по теме
Бивол рассказал, как изменилась его жизнь после побед над Канело и Рамиресом
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022