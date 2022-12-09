Бивол рассказал, где хотел бы провести бои с Канело и Бетербиевым
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Российский непобеждённый боксёр, действующий чемпион мира по версии WBA Super в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол ответил на вопрос, где хотел бы провести поединки с Саулем «Канело» Альваресом и Артуром Бетербиевым.
«В Абу-Даби. Мне очень понравилось там. Неплохо было бы бой с Бетербиевым провести в Москве, но с учётом сегодняшних реалий я не вижу возможности подраться в нашей столице. В России пояс защитить нельзя», — приводит слова Бивола RT.
Дмитрий Бивол свой последний поединок провёл с мексиканским боксёром Хильберто Рамиресом и одержал победу единогласным решением судей.
В 2023 году Бивол может провести бой-реванш с Саулем Альваресом и поединок с Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.
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