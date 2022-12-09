Боец UFC Крылов сделал прогноз на титульный поединок Анкалаева с Блаховичем

Украинский боец смешанных единоборств Никита Крылов, выступающий в полутяжёлом весе, сделал прогноз на бой Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича.



Стоит отметить, что Крылов в 2018 году встречался с Блаховичем и проиграл ему досрочно, а в 2021 году уступил Анкалаеву решением судей.



«Логично, что Магомед — фаворит в этом бою. Если учитывать нынешние кондиции обоих, способность побеждать на длинной дистанции, контроль, то шансов у Блаховича мало. Не совсем ноль, потому что всегда есть возможность зацепить. Где-то читал, что Блахович хорош с левшами, возможно, в этом шанс. Если Магомед пропустит тяжёлый удар, тогда у Яна есть шанс», — цитирует Крылова «Матч ТВ».



Поединок Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича пройдёт в ночь на 11 декабря в рамках турнира UFC 282.