Анкалаев и Блахович успешно прошли процедуру взвешивания перед титульным боем на UFC 282

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев и бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, поляк Ян Блахович успешно прошли процедуру взвешивания перед очным поединком на турнире UFC 282.



Магомед Анкалаев оказался немного тяжелее своего оппонента. Вес россиянина составил 92,99 килограмма, вес Блаховича — 92,76 килограмма.

Взвешивание Магомеда Анкалаева:

Права на видео принадлежат UFC

Титульный поединок за вакантный чемпионский пояс в полутяжёлом весе возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который пройдёт в ночь с 10 на 11 декабря в Лас-Вегасе, США.



На счету Магомеда Анкалаева 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед. У Яна Блаховича 38 боёв, он потерпел в них девять поражений.