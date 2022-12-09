Анкалаев и Блахович успешно прошли процедуру взвешивания перед титульным боем на UFC 282
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев и бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, поляк Ян Блахович успешно прошли процедуру взвешивания перед очным поединком на турнире UFC 282.
Магомед Анкалаев оказался немного тяжелее своего оппонента. Вес россиянина составил 92,99 килограмма, вес Блаховича — 92,76 килограмма.
Взвешивание Магомеда Анкалаева:
Права на видео принадлежат UFC
Титульный поединок за вакантный чемпионский пояс в полутяжёлом весе возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который пройдёт в ночь с 10 на 11 декабря в Лас-Вегасе, США.
На счету Магомеда Анкалаева 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед. У Яна Блаховича 38 боёв, он потерпел в них девять поражений.
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