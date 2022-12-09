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Анкалаев и Блахович успешно прошли процедуру взвешивания перед титульным боем на UFC 282

Анкалаев и Блахович успешно прошли процедуру взвешивания перед титульным боем на UFC 282
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Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев и бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, поляк Ян Блахович успешно прошли процедуру взвешивания перед очным поединком на турнире UFC 282.

Магомед Анкалаев оказался немного тяжелее своего оппонента. Вес россиянина составил 92,99 килограмма, вес Блаховича — 92,76 килограмма.

Взвешивание Магомеда Анкалаева:

Права на видео принадлежат UFC

Титульный поединок за вакантный чемпионский пояс в полутяжёлом весе возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который пройдёт в ночь с 10 на 11 декабря в Лас-Вегасе, США.

На счету Магомеда Анкалаева 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед. У Яна Блаховича 38 боёв, он потерпел в них девять поражений.

UFC 282: Блахович — Анкалаев. Где смотреть трансляцию боя за титул в полутяжёлом весе UFC 282: Блахович — Анкалаев. Где смотреть трансляцию боя за титул в полутяжёлом весе
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