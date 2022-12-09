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UFC 282: все результаты взвешивания

UFC 282: все результаты взвешивания
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В ночь с 10 на 11 декабря в Лас-Вегасе, США состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 281. В главном бою вечера за титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе сойдутся Магомед Анкалаев и Ян Блахович.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Главный кард:

Главный бой вечера: Ян Блахович (92,75 кг) vs Магомед Анкалаев (92,98 кг)

Пэдди Пимблетт (70,76 кг) vs Джаред Гордон (70,53 кг)

Сантьяго Понзиниббио (81,41 кг) vs Алекс Мороно (81,41 кг)

Даррен Тилл (83,68 кг) vs Дрикус Дю Плесси (83,91 кг)

Брайс Митчелл (66,22 кг) vs Илия Топурия (66,22 кг)

Предварительный кард:

Рауль Росас Мл. (61,68 кг) vs Джей Перрин (61,68 кг)

Жаирзиньо Розенстрайк (118,61 кг) vs Крис Дакас (109,99 кг)

Эдмен Шахбазян (84,14 кг) vs Дальча Лунгиамбула (84,14 кг)

Крис Кёртис (84,36 кг) vs Хоакин Бакли (84,14 кг)

Билли Куарантилло (66,22 кг) vs Александр Эрнандес (65,99 кг)

ТиДжей Браун (65,99 кг) vs Эрик Силва (66,22 кг)

Винисиус Сальвадор (57,15 кг) vs Даниэл Да Силва (58,51 кг)*

Камерон Саайман (61,23 кг) vs Стивен Кослоу (61,68 кг).

* Даниэл Да Силва не смог уложиться в лимит наилегчайшей весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника.

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