Биспинг: бой Диаз — Порье мог бы стать классикой UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе, ныне аналитик Майкл Биспинг высказался о возможном поединке между Нейтом Диазом и Дастином Порье.



«Я гарантирую, что потенциальный бой Нейта Диаза и Дастина Порье купили бы очень много человек. Нейт Диаз — суперзвезда MMA, а Дастин Порье — любимец публики. Я не знаю, есть ли возможность дать Диазу контракт на один бой, но поединок Порье и Нейта стал бы настоящей классикой UFC», — сказал Биспинг в видео на своём YouTube-канале.



Нейт Диаз свой последний бой провёл с Тони Фергюсоном и одержал победу удушающим приёмом. После этого боец сообщил, что завершает карьеру в смешанных единоборствах.



Дастин Порье в ноябре так же удушающим приёмом одержал победу над Майклом Чендлером.