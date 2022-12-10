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Биспинг: бой Диаз — Порье мог бы стать классикой UFC

Биспинг: бой Диаз — Порье мог бы стать классикой UFC
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Бывший чемпион UFC в среднем весе, ныне аналитик Майкл Биспинг высказался о возможном поединке между Нейтом Диазом и Дастином Порье.

«Я гарантирую, что потенциальный бой Нейта Диаза и Дастина Порье купили бы очень много человек. Нейт Диаз — суперзвезда MMA, а Дастин Порье — любимец публики. Я не знаю, есть ли возможность дать Диазу контракт на один бой, но поединок Порье и Нейта стал бы настоящей классикой UFC», — сказал Биспинг в видео на своём YouTube-канале.

Нейт Диаз свой последний бой провёл с Тони Фергюсоном и одержал победу удушающим приёмом. После этого боец сообщил, что завершает карьеру в смешанных единоборствах.

Дастин Порье в ноябре так же удушающим приёмом одержал победу над Майклом Чендлером.

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