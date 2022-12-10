Дацик против Кавалари. В Москве пройдет международный турнир Hardcore Boxing

25 декабря, на ЦСКА Арене, лучшие бойцы Hardcore выйдут на ринг против чемпионов своих лиг из США.

Зрителей ждут бескомпромиссные противостояния на ринге по правилам бокса. Спортивный год будет закрыт на главной спортивной арене Москвы ЦСКА Арена и показан в прямом эфире на телеканале НТВ.

На ринг выйдет Сослан Асбаров, в сентябре не оставивший шансов экс-чемпиону мира Дмитрию Кудряшову, победив его единогласным решением судей. Его соперником 25 декабря будет Джоэл Шойгрин, действующий чемпион США по боксу.

Участник мэйн-ивента на прошлом вечера Hardcore Boxing Вячеслав Дацик, нокаутировавший Александра Емельяненко за 13 секунд, встретится со знаменитым бразильцем, чемпионом Glory, Сауло Кавалари.

Всех любителей единоборств ждет возвращения на ринг любимца публики Самата Абдырахманова. Его соперником станет экс-чемпион BKFC Горьян Славески.

Непростой оппонент и у Хайбулы Мусалова, который выступит против еще одного звездного представителя BKFC Элвина Леона Брито.

А завершит вечер Hardcore Boxing противостояние, которого ждали очень давно. Два топовых бойца Hardcore Гаджи «Автомат» Наврузов и Тимур «Витязь» Слащинин выяснят, кто их них сильнее по правилам бокса.

Все, пришедшие на стадион, станут участниками розыгрышей 10 новых Iphone 14, 50 уникальных худи Hardcore, 50 эксклюзивных футболок Hardcore, 100 постеров с автографами всех участников стадионного турнира.

Кроме того, будет проведена автограф-сессия с главными звездами лиг Hardcore. Вы станете первыми, кто увидит официальный талисман турнира.

Приходите поддержать наших ребят всей семьей!

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