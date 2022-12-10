Вадим Немков — о бое Блахович — Анкалаев: нокаут может произойти, но жду все пять раундов

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков поделился ожиданиями от предстоящего поединка между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.
«Думаю, что бой продлится все пять раундов, Магомед будет работать на очки, будет держать Блаховича на дистанции. Нокаут может произойти в любом случае, но я склонен думать, что будет полный бой», — передаёт слова Немкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.
Титульный поединок за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем возглавит турнир UFC 282, который пройдёт в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе.
На счету Магомеда Анкалаева 18 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и 17 побед в них. У Яна Блаховича 29 побед в 38 боях в ММА.
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