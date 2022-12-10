Виктор Немков: Штырков — звезда MMA в России, конечно, с ним интересно провести бой

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков заявил о желании провести в будущем поединок со своим соотечественником Иваном Штырковым.



«Иван – звезда MMA в России, конечно, с ним интересно провести бой. Но сейчас я этим голову не забиваю. 10 декабря у меня мероприятие. Нужно там выступить, а потом уже думать о других каких-то боях», — передаёт корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.



Вадим Немков свой последний поединок провёл с американцем Кори Андерсоном и одержал победу единогласным решением судей, став победителем Гран-при Bellator.



Иван Штырков последний раз выходил в октагон на турнире RCC 13 в Екатеринбурге. В соглавном поединке турнира россиянин одержал победу единогласным решением судей над Асылжаном Бакытжанулы.