Виктор Немков: думаю, что выиграет Анкалаев. Он победит Блаховича решением

Российский боец смешанных единоборств Виктор Немков назвал фаворита боя между соотечественником Магомедом Анкалаевым и спортсменом из Польши Яном Блаховичем на турнире UFC 282. Немков считает, что поединок продлится всю дистанцию и завершится победой Анкалаева решением судей.

«Думаю, что выиграет Анкалаев. Скорее всего, бой продлится все пять раундов. Магомед хорошо чувствует и ведёт бой. Он победит решением», — передаёт слова Немкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, поединок Анкалаева и Блаховича пройдёт в ночь с 10 на 11 декабря мск на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США). Бойцы поспорят за чемпионский пояс в полутяжёлом весе.

UFC 282: Анкалаев — Блахович. Ещё один пояс отправится в Россию?