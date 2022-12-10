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Виктор Немков: думаю, что выиграет Анкалаев. Он победит Блаховича решением

Виктор Немков: думаю, что выиграет Анкалаев. Он победит Блаховича решением
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Российский боец смешанных единоборств Виктор Немков назвал фаворита боя между соотечественником Магомедом Анкалаевым и спортсменом из Польши Яном Блаховичем на турнире UFC 282. Немков считает, что поединок продлится всю дистанцию и завершится победой Анкалаева решением судей.

«Думаю, что выиграет Анкалаев. Скорее всего, бой продлится все пять раундов. Магомед хорошо чувствует и ведёт бой. Он победит решением», — передаёт слова Немкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.

Напомним, поединок Анкалаева и Блаховича пройдёт в ночь с 10 на 11 декабря мск на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США). Бойцы поспорят за чемпионский пояс в полутяжёлом весе.

UFC 282: Блахович — Анкалаев. Скромный дагестанский гений вынесет грозного поляка. LIVE! UFC 282: Блахович — Анкалаев. Скромный дагестанский гений вынесет грозного поляка. LIVE!

UFC 282: Анкалаев — Блахович. Ещё один пояс отправится в Россию?

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