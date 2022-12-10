Виктор Немков: думаю, что выиграет Анкалаев. Он победит Блаховича решением
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Виктор Немков назвал фаворита боя между соотечественником Магомедом Анкалаевым и спортсменом из Польши Яном Блаховичем на турнире UFC 282. Немков считает, что поединок продлится всю дистанцию и завершится победой Анкалаева решением судей.
«Думаю, что выиграет Анкалаев. Скорее всего, бой продлится все пять раундов. Магомед хорошо чувствует и ведёт бой. Он победит решением», — передаёт слова Немкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.
Напомним, поединок Анкалаева и Блаховича пройдёт в ночь с 10 на 11 декабря мск на арене T-Mobile в Лас-Вегасе (США). Бойцы поспорят за чемпионский пояс в полутяжёлом весе.
UFC 282: Анкалаев — Блахович. Ещё один пояс отправится в Россию?
Комментарии
- 10 декабря 2022
-
11:57
-
11:31
-
10:52
-
10:50
-
10:40
-
10:38
-
10:30
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:25
-
08:00
-
07:06
-
06:28
-
01:03
- 9 декабря 2022
-
23:53
-
23:11
-
22:28
-
22:04
-
21:32
-
20:28
-
19:42
-
19:06
-
18:25
-
18:11
-
17:35
-
16:59
-
16:56
-
16:07
-
15:22
-
14:57
-
14:46
-
14:27
Партнерский контент