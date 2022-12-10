Вадим Немков рассказал о тренировках в Таиланде и США

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал об особенностях тренировочного процесса в Таиланде и США.
«Понравилось и там и там, есть свои плюсы и минусы, своя атмосфера. В Америке, наверное, минусов меньше. В Таиланде можно подхватить что-то, заболеть. Но и там и там атмосфера очень понравилась. В Америке было всё более организованно, потому что там была своя команда, свои бойцы. В Таиланде можно в один день прийти на тренировку, там будет очень много народу, а в другой – мало.
В Америке ты можешь быть уверен, что тренеры тебе обязательно всё организуют. А так, очень много новых спарринг-партнёров. Особенно это чувствовалось в Таиланде, в Америке не такая текучка. За три недели привыкаешь, с одними и теми же людьми работаешь. А в Таиланде там постоянно меняется народ, кто-то уезжает, кто-то приезжает. В дальнейшем буду уезжать, если будет получаться. Сейчас с Фёдором будем готовиться, буду помогать. По обстоятельствам», — передаёт слова Немкова корреспондент «Чемпионата» Сергей Сорокин.
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