Адесанья сделал прогноз на бой Анкалаев — Блахович

Бывший чемпион UFC в средней весовой категории, новозеландский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья поделился прогнозом на поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.



«Ян Блахович против Магомеда Анкалаева — в этом поединке я ставлю на Яна. Думаю, опыт Блаховича поможет ему одержать победу. Анкалаев, конечно, выглядит как зверь, но у каждого есть свой предел. Если подтолкнуть к этому пределу, то он сломается», — приводит слова Адесаньи BJPenn.



Титульный поединок за звание чемпиона UFC в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который пройдёт в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе.



У Анкалаева 17 побед в 18 поединках в ММА, Блахович выиграл 29 боёв из 38.