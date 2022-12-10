Адесанья сделал прогноз на бой Анкалаев — Блахович
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Бывший чемпион UFC в средней весовой категории, новозеландский боец смешанных единоборств Исраэль Адесанья поделился прогнозом на поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.
«Ян Блахович против Магомеда Анкалаева — в этом поединке я ставлю на Яна. Думаю, опыт Блаховича поможет ему одержать победу. Анкалаев, конечно, выглядит как зверь, но у каждого есть свой предел. Если подтолкнуть к этому пределу, то он сломается», — приводит слова Адесаньи BJPenn.
Титульный поединок за звание чемпиона UFC в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем возглавит турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который пройдёт в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе.
У Анкалаева 17 побед в 18 поединках в ММА, Блахович выиграл 29 боёв из 38.
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