Тренер Оливейры: наш приоритет — не реванш с Махачевым, а возвращение пояса

Диего Лима, тренер бразильского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры, рассказал о дальнейших планах своего подопечного. Лима признался, что Оливейра хочет вернуть себе пояс, встретившись с победителем титульного боя между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.
«За всё, что Чарльз сделал за последние два года, он заслуживает следующего боя за пояс против победителя пары Волкановски — Махачев. Наш приоритет — не реванш, а возвращение пояса. Чарльз всё ещё номер один в рейтинге. Если UFC хочет, чтобы он провёл один бой до титульного поединка, то справедливой будет встреча с Дариушем или бой-реванш с Порье. Физиев очень крут, но он шестой в рейтинге, сейчас это не имеет смысла», — приводит слова Лимы sherdog.com.
Напомним, в октябре на турнире UFC 280 Чарльз Оливейра проиграл Исламу Махачеву удушающим приёмом в титульном поединке. Таким образом, российский боец стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
UFC 282: Анкалаев — Блахович. Ещё один пояс отправится в Россию?
- 10 декабря 2022
-
11:57
-
11:31
-
10:52
-
10:50
-
10:40
-
10:38
-
10:30
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:25
-
08:00
-
07:06
-
06:28
-
01:03
- 9 декабря 2022
-
23:53
-
23:11
-
22:28
-
22:04
-
21:32
-
20:28
-
19:42
-
19:06
-
18:25
-
18:11
-
17:35
-
16:59
-
16:56
-
16:07
-
15:22
-
14:57
-
14:46
-
14:27