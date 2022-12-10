Тренер Оливейры: наш приоритет — не реванш с Махачевым, а возвращение пояса

Диего Лима, тренер бразильского бойца смешанных единоборств, бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры, рассказал о дальнейших планах своего подопечного. Лима признался, что Оливейра хочет вернуть себе пояс, встретившись с победителем титульного боя между Исламом Махачевым и Алексом Волкановски.

«За всё, что Чарльз сделал за последние два года, он заслуживает следующего боя за пояс против победителя пары Волкановски — Махачев. Наш приоритет — не реванш, а возвращение пояса. Чарльз всё ещё номер один в рейтинге. Если UFC хочет, чтобы он провёл один бой до титульного поединка, то справедливой будет встреча с Дариушем или бой-реванш с Порье. Физиев очень крут, но он шестой в рейтинге, сейчас это не имеет смысла», — приводит слова Лимы sherdog.com.

Напомним, в октябре на турнире UFC 280 Чарльз Оливейра проиграл Исламу Махачеву удушающим приёмом в титульном поединке. Таким образом, российский боец стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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