Сехудо предположил, что именно заставило Диллашоу объявить о завершении карьеры

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо высказал предположение о реальной причине завершения карьеры Ти Джея Диллашоу, о чём было недавно объявлено.



«Первое, что приходит на ум — возможно, он снова попался на допинге. Но есть сомнения, что дело в этом. Думаю, у Ти Джея снова была операция и ему совершенно не хочется, чтобы представители USADA каждую неделю приходили к нему. Это правда очень раздражает. Я люблю USADA, но бойцам приходится постоянно сдавать кучу тестов. Это отнимает время и усилия.



Так что я не очень верю в то, что Диллашоу ушёл из профессиональных смешанных единоборств. Просто ему надоели постоянные визиты ребят из USADA. Гарантирую, что в случае Ти Джея они наверняка наведывались к нему каждый день, и это вообще не круто», — рассказал Сехудо в видео на своём YouTube-канале.