Онлайн-трансляция боя Анкалаев — Блахович начнётся примерно в 7:30 мск

В ночь с 10 на 11 декабря мск на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC 282, в главном поединке которого сразятся российский боец Магомед Анкалаев и представитель Польши Ян Блахович. Спортсмены поспорят за чемпионский пояс в полутяжёлом весе (до 93 кг).



«Чемпионат» будет вести текстовую трансляцию поединка. В России спортивное мероприятие в прямом эфире покажет телеканал «Матч!». Трансляция карда запланирована на 6:00 мск, начало главного боя — не ранее 7:30 мск. Также турнир можно будет посмотреть на телеканале «Матч! Боец» и в UFC Fight Pass.



Напомним, бой Анкалаева и Блаховича изначально носил статус претендентского, однако затем чешский боец Иржи Прохазка получил серьёзную травму плеча и отказался от своего титула. Таким образом, Магомед и Ян встретятся в бою за вакантный титул.

UFC 282: Анкалаев — Блахович. Ещё один пояс отправится в Россию?