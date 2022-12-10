О’Мэлли считает, что Макгрегор не примет вызов дос Аньоса

Американский боец смешанных единоборств Шон О’Мэлли, выступающий в легчайшем весе UFC, высказался о желании Рафаэля дос Аньоса провести бой с экс-чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
«После победы на недавнем турнире UFC дос Аньос бросил вызов Конору Макгрегору. Это довольно спорное решение. Тебе дают совсем немного эфирного времени, чтобы выступить и бессмысленно вызывать Конора. Макгрегор просто не примет бой», — приводит слова О’Мэлли BJPenn.
В ночь на 4 декабря на турнире UFC on ESPN Рафаэль дос Аньос одержал победу над Брайаном Барбереной и вызвал Конора Макгрегора. На счету бразильского бойца 32 победы и 14 поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Макгрегор в последний раз выходил на бой в июле 2021 года и проиграл Дастину Порье досрочно.
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