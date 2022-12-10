«Я готов снова привезти пояс в Польшу». Блахович — о бое с Анкалаевым

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович поделился ожиданиями от предстоящего поединка с россиянином Магомедом Анкалаевым.



«Я должен использовать этот шанс. Все бы им воспользовались. Я счастлив и в то же время взволнован, готов снова привезти пояс в Польшу. Это будет тяжёлый и захватывающий бой, который люди запомнят надолго. Но меня всё это не волнует. Я здесь, чтобы стать чемпионом и быть лучшим в мире. Я просто хочу победить его. Я стольким пожертвовал ради этого и собираюсь доказать, что являюсь на данный момент лучшим бойцом», — сказал Блахович в интервью UFC.



Поединок между Анкалаевым и Блаховичем за чемпионский пояс в полутяжёлом весе состоится в ночь на 11 декабря и возглавит турнир UFC 282, который пройдёт в Лас-Вегасе (США).

UFC 282: Анкалаев — Блахович. Ещё один пояс отправится в Россию?