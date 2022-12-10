«У Чарльза просто был плохой день». Тренер Оливейры высказался о поражении от Махачева
Поделиться
Тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры Диего Лима уверен, что его подопечный получит возможность ещё раз встретиться с Исламом Махачевым.
«Не хочу отнимать у Махачева его заслуги, но тогда у Чарльза просто был плохой день. Думаю, что когда они встретятся ещё раз, то результат будет другим. Единственное, в чём я действительно могу быть уверен на все 100% — они снова будут драться. Мы ведь часто видим, как парни с верхних строчек рейтинга дерутся между собой», — приводит слова тренера портал Sherdog.
Чарльз Оливейра и Ислам Махачев встречались в октябре этого года на турнире UFC 280. Российский боец одержал победу удушающим приёмом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
Комментарии
- 10 декабря 2022
-
12:53
-
12:42
-
12:28
-
11:57
-
11:31
-
10:52
-
10:50
-
10:40
-
10:38
-
10:30
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:25
-
08:00
-
07:06
-
06:28
-
01:03
- 9 декабря 2022
-
23:53
-
23:11
-
22:28
-
22:04
-
21:32
-
20:28
-
19:42
-
19:06
-
18:25
-
18:11
-
17:35
-
16:59
-
16:56
-
16:07
-
15:22
Партнерский контент