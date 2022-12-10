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«У Чарльза просто был плохой день». Тренер Оливейры высказался о поражении от Махачева

«У Чарльза просто был плохой день». Тренер Оливейры высказался о поражении от Махачева
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Тренер бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Чарльза Оливейры Диего Лима уверен, что его подопечный получит возможность ещё раз встретиться с Исламом Махачевым.

«Не хочу отнимать у Махачева его заслуги, но тогда у Чарльза просто был плохой день. Думаю, что когда они встретятся ещё раз, то результат будет другим. Единственное, в чём я действительно могу быть уверен на все 100% — они снова будут драться. Мы ведь часто видим, как парни с верхних строчек рейтинга дерутся между собой», — приводит слова тренера портал Sherdog.

Чарльз Оливейра и Ислам Махачев встречались в октябре этого года на турнире UFC 280. Российский боец одержал победу удушающим приёмом во втором раунде и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.

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