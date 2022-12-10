Блахович рассказал, что начал ходить к психологу для подготовки к бою с Анкалаевым
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Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович признался, что начал посещать психолога в рамках подготовки к бою с россиянином Магомедом Анкалаевым.
«Я понял, что мне нужно изменить образ мышления и свой подход к тренировкам, так как мне уже не 30 лет, невозможно тренироваться так же, как я это делал 10 лет назад. Я сейчас работаю с психологом. Сейчас такой возраст и положение, когда он мне необходим. Психолог мне много рассказала, показала, как нужно жить», — цитирует Блаховича BT Sport.
Поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе состоится в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 282.
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