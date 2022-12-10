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Чендлер сообщил, когда может состояться его поединок с Конором Макгрегором

Чендлер сообщил, когда может состояться его поединок с Конором Макгрегором
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Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер, выступающий в лёгком весе UFC высказался о возможном поединке с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором.

«Люди ожидают, что это будет самый быстрый и безумный раунд в истории смешанных единоборств. Я тоже убеждён, что всё так и будет. Просто сравните, как начинает бои Конор и как это делаю я. Это будет похоже на автокатастрофу в центре октагона.

Надеюсь, наш бой пройдёт в июле в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Я верю, что этот поединок состоится, пока всё двигается в правильном направлении. Есть действительно хорошие шансы на том что этот бой состоится», — цитирует Чендлера MMAJunkie.

Ранее президент UFC Дана Уайт предположил, что Майкл Чендлер может стать соперником Конора Макгрегора, когда тот вернётся в октагон.

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