Ярд рассказал, что ему может помешать забрать пояс у Бетербиева

Британский боксёр Энтони Ярд выразил уверенность в своей победе над чемпионом мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артуром Бетербиевым. Он признался, что лишь отсутствие опыта может помешать ему добиться успеха.
«Нет никакого страха, потому что я твёрдо верю в то, что смогу забрать пояс. Я искренне верю, что являюсь по оснащённости лучшим полутяжеловесом в мире, и это касается моего разума, тела и души. Единственное, чего мне не хватает, это опыта. Я чувствую, что, если бы у меня был опыт, всё было бы гораздо проще, как это делал Флойд Мейвезер.
Опыт — это огромная вещь, потому что я учусь в процессе работы. Когда я психологически и физически нахожусь в правильном положении, я чувствую, что могу ранить любого. Именно в этом и заключается смысл — наносить удары, которые причиняют боль, и показывать лучшую версию себя», — приводит слова Ярда BoxingScene.
Напомним, 28 января в Лондоне Бетербиев проведёт обязательную защиту в бою с Ярдом. Предстоящее выступление станет для 37-летнего россиянина восьмым чемпионским поединком в карьере.
Бетербиев показал авто, которое ему подарил Умар Кремлёв.
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