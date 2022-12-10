Чендлер: мой бой с Макгрегором запросто продаст больше миллиона платных трансляций

Американский боец смешанных единоборств Майкл Чендлер уверен, что его потенциальный поединок с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором будет интересен большинству болельщиков.



«Продадим ли мы больше миллиона платных трансляций (PPV)? Мы раздавим эту отметку, запросто перевалим за миллион. Конор всегда собирает больше миллиона PPV вне зависимости от того, кто является его соперником. Думаю, он мог бы бороться даже с простудой и всё равно продал бы больше миллиона трансляций.



Ну а если Конор будет биться со мной, самым захватывающим бойцом промоушена на сегодня, то просто устраивайтесь поудобнее, это нельзя пропускать», — приводит слова Чендлера MMAJunkie.



Ранее Майкл Чендлер назвал предполагаемую дату поединка с Конором Макгрегором.

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