Ярд: Усик дал мне совет перед боем с Бетербиевым
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Британский боец полутяжёлого веса (до 79,4 кг) Энтони Ярд (23-2, 22 KO), готовящийся к чемпионскому поединку против россиянина Артура Бетербиева (18-0, 18 KO), заявил, что получил совет от украинца Александра Усика, трижды встречавшегося с Бетербиевым в любителях.
Бойцы встретились на шоу Фьюри – Чисора 3, прошедшем на минувших выходных в Лондоне, где 28 января состоится поединок Ярда и Бетербиева.
«Я сидел рядом с Усиком, это было… на вечере бокса Фьюри и Чисоры. Он говорил, а я слушал. Что он сказал? Это останется между нами. Он сказал мне кое-что… Не забывайте, он дрался с Бетербиевым. Он просто дал мне небольшой совет. Он приятный парень», – сказал боец в интервью YouTube-каналу Seconds Out.
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