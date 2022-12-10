Хирн: Фьюри подрался с Кличко и Уайлдером, и на этом всё. Резюме Джошуа на другом уровне

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, раскритиковал оппозицию действующего обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (33-0-1, 24 KO).
«Тайсон Фьюри вызывает на бой всех подряд. Послужной список Джошуа находится на другом уровне. Фьюри же подрался с Кличко и Уайлдером, и на этом всё, если говорить об элитных супертяжеловесах. Диллиан Уайт был хорошим боем, но я говорю о лучших парнях.
Фьюри всегда давали парочку проходных боёв, будь то Том Шварц, [Франческо] Пьянета, Сефер Сефери или Кристиан Хаммер. У Эй Джея такого не было», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу True Geordie.
Ранее в интервью Фьюри объяснил, почему возраст Усика помешает ему победить в их бою.
Фьюри показал Джошуа, как победить Усика
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