«Так нельзя вести себя в UFC». Ветеран промоушена раскритиковал Пимблетта за лишний вес

Американский ветеран UFC Мэтт Браун высказался о звёздном британском проспекте лёгкого веса (до 70 кг) Пэдди Пимблетте, готовящемся выступить на этих выходных в Лас-Вегасе (США). Поединок против американца Джареда Гордона станет частью турнира UFC 282.

«Он прославляет поедание пиццы, чизбургеров и прочего дерьма. Мы видели фото. Он становится до смешного большим, и это указывает на отсутствие дисциплины. Это говорит мне о том, что большая часть его подготовки проходит с лишним весом.

Так нельзя вести себя, и особенно в UFC. Нельзя. Здесь вы встречаетесь с убийцами, которые тренируются круглый год и остаются в весе. Вы сражаетесь с чёртовыми львами, так что это крайне плохое решение для Пэдди», – сказал боец в подкасте The Fighter vs. The Writer.