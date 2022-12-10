Чендлер высказался об отсутствии Макгрегора в списке тестируемых на допинг бойцов UFC
Поделиться
Американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Майкл Чендлер высказался об актуальной форме бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, открыто подозреваемого в употреблении допинга.
«Бойцов могут проверить в любое время и в любом месте. Наше местоположение всегда отмечается в наших телефонах. Есть ли у меня какие-либо опасения касательно него? Нет, совершенно никаких.
Этот парень возвращается и полгода находится в списке тестируемых USADA, проходя тесты шесть раз, 12, пять или два… не имеет значения. Сколько он будет находиться в списках [до выступления]? Полгода? Это долгий срок. У меня нет никаких проблем с этим», – приводит слова бойца издание MMAJunkie.
Новость по темеРоган: Макгрегор выглядит так, словно его анализы расплавят стаканчик для допинг-теста
Комментарии
- 10 декабря 2022
-
23:53
-
23:30
-
22:30
-
22:07
-
21:01
-
20:30
-
19:59
-
19:04
-
18:00
-
17:54
-
17:00
-
16:36
-
16:23
-
15:45
-
15:15
-
14:44
-
14:20
-
13:55
-
13:33
-
12:53
-
12:42
-
12:28
-
11:57
-
11:31
-
10:52
-
10:50
-
10:40
-
10:38
-
10:30
-
10:20
-
10:20
-
10:10
-
10:00
-
09:50
-
09:25
Партнерский контент