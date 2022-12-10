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Чендлер высказался об отсутствии Макгрегора в списке тестируемых на допинг бойцов UFC

Чендлер высказался об отсутствии Макгрегора в списке тестируемых на допинг бойцов UFC
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Американский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Майкл Чендлер высказался об актуальной форме бывшего чемпиона организации в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора, открыто подозреваемого в употреблении допинга.

«Бойцов могут проверить в любое время и в любом месте. Наше местоположение всегда отмечается в наших телефонах. Есть ли у меня какие-либо опасения касательно него? Нет, совершенно никаких.

Этот парень возвращается и полгода находится в списке тестируемых USADA, проходя тесты шесть раз, 12, пять или два… не имеет значения. Сколько он будет находиться в списках [до выступления]? Полгода? Это долгий срок. У меня нет никаких проблем с этим», – приводит слова бойца издание MMAJunkie.

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