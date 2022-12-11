Хабиб Нурмагомедов опасается лаки-панча в бою Анкалаева и Блаховича

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем поединке между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.



«Уверен, что завтра Анкалаев должен победить Блаховича. Главное, чтобы не было лаки-панча. Уверен, что тогда должен победить. Посмотрю ли в прямом эфире? Обязательно», — сказал Нурмагомедов в беседе с журналистами после турнира Eagle FC 51.



Поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе состоится в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 282.

Напомним, бой Анкалаева и Блаховича изначально носил статус претендентского, однако затем чешский боец Иржи Прохазка получил серьёзную травму плеча и отказался от своего титула. Таким образом, Магомед и Ян встретятся в бою за вакантный титул.