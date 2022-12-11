Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, каким видом спорта занимается его сын.



«Мой сын уже тренируется в Махачкале: занимается гимнастикой. У него очень хороший тренер, которому я доверяю. Кто его будет учить борьбе? А у вас есть лучше кандидат, чем я? Я борюсь с тем, что постоянно нахожусь в перелетах. Стараюсь, чтобы дети летали всегда со мной», — приводит слова Нурмагомедова MMA.Metaratings.



Хабиб за время карьеры принимал участие в 29 поединках, в том числе в 13 в UFC и не потерпел ни одного поражения. Последним его боем было противостояние с американцем Джастином Гэтжи, которого россиянин победил, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.