Хабиб Нурмагомедов рассказал, каким видом спорта занимается его сын
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, каким видом спорта занимается его сын.
«Мой сын уже тренируется в Махачкале: занимается гимнастикой. У него очень хороший тренер, которому я доверяю. Кто его будет учить борьбе? А у вас есть лучше кандидат, чем я? Я борюсь с тем, что постоянно нахожусь в перелетах. Стараюсь, чтобы дети летали всегда со мной», — приводит слова Нурмагомедова MMA.Metaratings.
Хабиб за время карьеры принимал участие в 29 поединках, в том числе в 13 в UFC и не потерпел ни одного поражения. Последним его боем было противостояние с американцем Джастином Гэтжи, которого россиянин победил, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.
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