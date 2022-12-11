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Хабиб Нурмагомедов обратился к Магомеду Анкалаеву в преддверии его титульного боя

Хабиб Нурмагомедов обратился к Магомеду Анкалаеву в преддверии его титульного боя
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к российскому бойцу Магомеду Анакалаеву в преддверии его титульного боя за пояс в полутяжёлом весе в UFC.

«Приветствую всех, хочу пожелать Магомеду — удачи, здоровья, самое главное — без травм и пусть Аллах поможет. Пусть ты и твоя команда привезёте ещё один пояс в Дагестан. И это будет ещё одним подтверждением того, что Дагестан — одна самая сильная и самая лучшая в единоборствах как в любителях, так и в профессионалах. Удачи тебе, а мы будем смотреть и переживать. Удачи, брат», — сказал Нурмагомедов в видео, опубликованном пресс-службой UFC.

Поединок между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе состоится в ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 282.

Напомним, бой Анкалаева и Блаховича изначально носил статус претендентского, однако затем чешский боец Иржи Прохазка получил серьёзную травму плеча и отказался от своего титула. Таким образом, Магомед и Ян встретятся в бою за вакантный титул.

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