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Хабиб объяснил, почему Фёдору Емельяненко не удастся запретить поп-ММА

Хабиб объяснил, почему Фёдору Емельяненко не удастся запретить поп-ММА
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мнением об инициативе легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко о запрете поп-ММА.

«Как можно отменить поп-ММА на законодательном уровне, это вообще возможно? Куда внести какие-то ограничения? Они там матом ругаются, но промоушены запикивают. Я не думаю, что этот вопрос нужно обсуждать, если поп-ММА невозможно запретить на законодательном уровне. Мне кажется, на законодательном уровне поп-ММА нормально двигаются. Вы можете меня спросить, разделяю ли я попытку запрета индустрии, – но это уже другой вопрос. Я это не разделяю. А запрещать или разрешать – у меня нет таких полномочий», — приводит слова Нурмагомедова MMA.Metaratings.

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