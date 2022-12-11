Самый молодой боец в истории UFC Росас-младший дебютировал с победы удушающим приёмом

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 282, в рамках которого 18-летний американец Рауль Росас Джуниор встречался с соотечественником Джеем Перрином. Оба бойца выступают в легчайшей весовой категории. Поединок завершился досрочной победой Росаса.
Самый молодой боец в истории UFC Рауль Росас-мл. одержал победу над Джеем Перрином в первом раунде. Он сделал удушающий приём и заставил соперника сдаться.
Для Росаса эта победа стала седьмой кряду и в карьере. Он выиграл все поединки, в которых принимал участие. Примечательно, что лишь один из шести боёв был выигран им судейским решением. Все остальные поединки заканчивались досрочно.
Перрин потерпел своё седьмое поражение в карьере. На его счету также 11 побед.
Напомним, турнир возглавит титульный поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.
- 11 декабря 2022
-
05:49
-
04:43
-
03:41
-
03:37
-
03:28
-
02:46
- 10 декабря 2022
-
23:53
-
23:30
-
22:30
-
22:07
-
21:01
-
20:30
-
19:59
-
19:04
-
18:00
-
17:54
-
17:00
-
16:36
-
16:23
-
15:45
-
15:15
-
14:44
-
14:20
-
13:55
-
13:33
-
12:53
-
12:42
-
12:28
-
11:57
-
11:31
-
10:52
-
10:50
-
10:40
-
10:38
-
10:30