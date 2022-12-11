Самый молодой боец в истории UFC Росас-младший дебютировал с победы удушающим приёмом

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 282, в рамках которого 18-летний американец Рауль Росас Джуниор встречался с соотечественником Джеем Перрином. Оба бойца выступают в легчайшей весовой категории. Поединок завершился досрочной победой Росаса.

Самый молодой боец в истории UFC Рауль Росас-мл. одержал победу над Джеем Перрином в первом раунде. Он сделал удушающий приём и заставил соперника сдаться.

Для Росаса эта победа стала седьмой кряду и в карьере. Он выиграл все поединки, в которых принимал участие. Примечательно, что лишь один из шести боёв был выигран им судейским решением. Все остальные поединки заканчивались досрочно.

Перрин потерпел своё седьмое поражение в карьере. На его счету также 11 побед.

Напомним, турнир возглавит титульный поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.