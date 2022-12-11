Пимблетт единогласным решением судей одолел Гордона на UFC 282

В ночь на 11 декабря в Лас-Вегасе (США) проходит турнир UFC 282, в рамках основного карда которого британец Пэдди Пимблетт встречался с американцем Джаредом Гордоном в лёгкой весовой категории.

Поединок продлился все три раунда и завершился победой Пэдди Пимблетта единогласным решением судей (29-28; 29-28; 29-28).

Пэдди Пимблетту 27 лет. Боец дебютировал в сильнейшей бойцовской организации мира в сентябре 2021 года и до этого боя провёл три поединка, во всех одержав досрочные победы. Предыдущий бой англичанин выиграл у Джордана Ливитта.



На счету Гордона 12 боёв в UFC, в которых американец одержал семь побед и потерпел пять поражений. В предыдущем поединке был повержен Леонардо Сантос.

Напомним, турнир возглавит титульный поединок в полутяжёлом весе между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.