Чемпион UFC Нганну: Анкалаев выиграл этот бой, дайте ему чёртов пояс!

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну не согласился с исходом титульного боя между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Польши Яном Блаховичем на турнире UFC 282.
Напомним, поединок завершился ничьей. Один из судей отдал победу Блаховичу, второй — Анкалаеву, третий насчитал ничью. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным.
«Анкалаев выиграл этот бой. Дайте ему чёртов пояс!» — написал Нганну в своих социальных сетях.
На счету Магомеда 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение. Для Яна данный поединок стал 39-м в профессиональной карьере, и он впервые свёл бой к ничьей.
Мага Исмаилов показал историю дружбы с Магомедом Анкалаевым.
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