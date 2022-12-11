Чемпион UFC Нганну: Анкалаев выиграл этот бой, дайте ему чёртов пояс!

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну не согласился с исходом титульного боя между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Польши Яном Блаховичем на турнире UFC 282.

Напомним, поединок завершился ничьей. Один из судей отдал победу Блаховичу, второй — Анкалаеву, третий насчитал ничью. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным.

«Анкалаев выиграл этот бой. Дайте ему чёртов пояс!» — написал Нганну в своих социальных сетях.

На счету Магомеда 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и потерпел одно поражение. Для Яна данный поединок стал 39-м в профессиональной карьере, и он впервые свёл бой к ничьей.

Мага Исмаилов показал историю дружбы с Магомедом Анкалаевым.