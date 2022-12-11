Результаты всех боёв турнира UFC 282

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который прошёл в ночь на 11 декабря.
В главном событии турнира Магомед Анкалаев и Ян Блахович не выявили победителя и оставили пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе вакантным. В соглавном поединке британец Пэдди Пимблетт выиграл единогласным решением судей у Джареда Гордона.
UFC 280. Основной кард:
Ян Блахович — Магомед Анкалаев — ничья раздельным решением судей
Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон — победа Пимблетта единогласным решением
Сантьяго Понциниббио — Алекс Морено — победа Понциниббио нокаутом
Дрикус Дю Плесси — Даррен Тилл — победа Дю Плесси удушающим приёмом
Илия Топурия — Брайс Митчелл — победа Топурии удушающим приёмом
Предварительный кард:
Рауль Росас — Джей Перрин — победа Росаса удушающим приёмом
Жаирзиньо Розенстрайк — Крис Докос — победа Розенстрайка нокаутом
Эдмен Шахбазян — Далча Лунгиамбула — победа Шахбазяна техническим нокаутом
Крис Кёртис — Хоакин Бакли — победа Кёртиса нокаутом
Билли Куарантилло — Александр Эрнандес — победа Куарантилло техническим нокаутом
Ти-Джей Браун — Эрик Сильва — победа Брауна удушающим приёмом
Кэмерон Саайман — Стивен Кослоу — победа Сааймана техническим нокаутом
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