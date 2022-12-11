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Результаты всех боёв турнира UFC 282

Результаты всех боёв турнира UFC 282
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В Лас-Вегасе завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который прошёл в ночь на 11 декабря.

В главном событии турнира Магомед Анкалаев и Ян Блахович не выявили победителя и оставили пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе вакантным. В соглавном поединке британец Пэдди Пимблетт выиграл единогласным решением судей у Джареда Гордона.

UFC 280. Основной кард:

Ян Блахович — Магомед Анкалаев — ничья раздельным решением судей

Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон — победа Пимблетта единогласным решением

Сантьяго Понциниббио — Алекс Морено — победа Понциниббио нокаутом

Дрикус Дю Плесси — Даррен Тилл — победа Дю Плесси удушающим приёмом

Илия Топурия — Брайс Митчелл — победа Топурии удушающим приёмом

Предварительный кард:

Рауль Росас — Джей Перрин — победа Росаса удушающим приёмом

Жаирзиньо Розенстрайк — Крис Докос — победа Розенстрайка нокаутом

Эдмен Шахбазян — Далча Лунгиамбула — победа Шахбазяна техническим нокаутом

Крис Кёртис — Хоакин Бакли — победа Кёртиса нокаутом

Билли Куарантилло — Александр Эрнандес — победа Куарантилло техническим нокаутом

Ти-Джей Браун — Эрик Сильва — победа Брауна удушающим приёмом

Кэмерон Саайман — Стивен Кослоу — победа Сааймана техническим нокаутом

Что это было, UFC? Анкалаев избил поляка, но не стал чемпионом! Что это было, UFC? Анкалаев избил поляка, но не стал чемпионом!
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