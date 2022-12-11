Результаты всех боёв турнира UFC 282

В Лас-Вегасе завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 282, который прошёл в ночь на 11 декабря.



В главном событии турнира Магомед Анкалаев и Ян Блахович не выявили победителя и оставили пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе вакантным. В соглавном поединке британец Пэдди Пимблетт выиграл единогласным решением судей у Джареда Гордона.



UFC 280. Основной кард:



Ян Блахович — Магомед Анкалаев — ничья раздельным решением судей



Пэдди Пимблетт — Джаред Гордон — победа Пимблетта единогласным решением



Сантьяго Понциниббио — Алекс Морено — победа Понциниббио нокаутом



Дрикус Дю Плесси — Даррен Тилл — победа Дю Плесси удушающим приёмом



Илия Топурия — Брайс Митчелл — победа Топурии удушающим приёмом



Предварительный кард:



Рауль Росас — Джей Перрин — победа Росаса удушающим приёмом



Жаирзиньо Розенстрайк — Крис Докос — победа Розенстрайка нокаутом



Эдмен Шахбазян — Далча Лунгиамбула — победа Шахбазяна техническим нокаутом



Крис Кёртис — Хоакин Бакли — победа Кёртиса нокаутом



Билли Куарантилло — Александр Эрнандес — победа Куарантилло техническим нокаутом



Ти-Джей Браун — Эрик Сильва — победа Брауна удушающим приёмом



Кэмерон Саайман — Стивен Кослоу — победа Сааймана техническим нокаутом