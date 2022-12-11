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Мухаммад Мокаев: Анкалаев победил, дерьмовое решение судей

Мухаммад Мокаев: Анкалаев победил, дерьмовое решение судей
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Британский боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC, высказался об итогах поединка между россиянином Магомедом Анкалаевым и представителем Польши Яном Блаховичем.

«Я считаю, что Анкалаев победил. Мне как бойцу очень обидно за Магомеда, зная, что эти судьи никогда в жизни сами не заходили в клетку и не проходили процедуру взвешивания. Зато они принимают такие вот дерьмовые решения...» — написал Мокаев в своих социальных сетях.

Напомним, поединок межу Анкалаевым и Блаховичем завершился ничьей. Один из судей отдал победу Блаховичу, второй — Анкалаеву, третий насчитал ничью. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным.

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