Анкалаев отреагировал на решение UFC дать титульный бой Тейшейре и Хиллу

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев отреагировал на решение президента UFC Даны Уайта дать титульный бой бразильцу Гловеру Тейшейре и представителю США Джамалу Хиллу.



«Бой Тейшейры и Хилла за вакантный титул в Бразилии? Это их решение. Я здесь и буду охотиться за поясом», – сказал Анкалаев ESPN AR.

Напомним, Тейшейра должен был биться за титул на UFC 282, но чемпион дивизиона Иржи Прохазка получил травму и отказался от пояса. Тейшейра также отказался от боя с Магомедом Анкалаевым. В итоге поединок россиянина с Яном Блаховичем получил статус титульного.



Бой между Анкалаевым и Блаховичем состоялся в ночь с 10 на 11 декабря мск и завершился ничьей. Поединок за вакантный титул чемпиона в полутяжёлом весе между Тейшейрой и Хиллом пройдёт 22 января в Бразилии.

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