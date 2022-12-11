Ислам Махачев: не знаю, что ещё нужно было сделать для победы. Анкалаев — чемпион!
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Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев отреагировал на исход поединка между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.
«Не знаю, что ещё нужно было сделать для победы. Анкалаев — чемпион!» — написал Махачев на своей странице в социальной сети.
Титульный бой за звание чемпиона UFC в полутяжёлом весе между российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Анкалаевым и бывшим чемпионом промоушена Яном Блаховичем возглавлял турнир UFC 282. Поединок завершился вничью. Один судья отдал победу Блаховичу, второй — Анкалаеву, а третий насчитал ничью.
Магомед Анкалаев провёл 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах и выиграл в 17 из них. У Блаховича 29 побед в 39 боях.
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