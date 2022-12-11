Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Анкалаева прокомментировал исход боя Магомеда с Яном Блаховичем

Тренер Анкалаева прокомментировал исход боя Магомеда с Яном Блаховичем
Комментарии

Сухраб Магомедов, тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева, раскритиковал исход поединка между его подопечным и представителем Польши Яном Блаховичем.

«Эмоции только отрицательные, не понимаю, кто судил этот бой. В пятираундовых боях почти никогда не дают ничьей, просто нет слов. Как верующий человек скажу, что на то была воля всевышнего. В остальном же всё было видно во время боя, даже сам Блахович признал победу Магомеда», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

Напомним, бой между Анкалаевым и Блаховичем прошёл этой ночью на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США) и завершился ничьей. Один из судей отдал победу Блаховичу, второй — Анкалаеву, третий насчитал ничью. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным.

Это какой-то позор. Бездарные судьи украли чемпионский пояс у россиянина Анкалаева! Это какой-то позор. Бездарные судьи украли чемпионский пояс у россиянина Анкалаева!

Мага Исмаилов показал историю дружбы с Магомедом Анкалаевым.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022