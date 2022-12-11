Тренер Анкалаева прокомментировал исход боя Магомеда с Яном Блаховичем

Сухраб Магомедов, тренер российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева, раскритиковал исход поединка между его подопечным и представителем Польши Яном Блаховичем.

«Эмоции только отрицательные, не понимаю, кто судил этот бой. В пятираундовых боях почти никогда не дают ничьей, просто нет слов. Как верующий человек скажу, что на то была воля всевышнего. В остальном же всё было видно во время боя, даже сам Блахович признал победу Магомеда», — приводит слова Магомедова «Матч ТВ».

Напомним, бой между Анкалаевым и Блаховичем прошёл этой ночью на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США) и завершился ничьей. Один из судей отдал победу Блаховичу, второй — Анкалаеву, третий насчитал ничью. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным.

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