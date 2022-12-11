Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Прохазка: посмотрел «титульный» бой. Все знают, кто чемпион

Прохазка: посмотрел «титульный» бой. Все знают, кто чемпион
Комментарии

Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка прокомментировал поединок за вакантный пояс между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.

«Я только что посмотрел «титульный» бой. Все знают, кто чемпион. Просто дайте мне немного времени», — написал Прохазка на своей странице в социальной сети.

Бой-реванш Иржи Прохазки и Гловера Тейшейры должен был возглавить турнир UFC 282. Однако чешский боец получил тяжёлую травму плеча и принял решение отказаться от титула.

Таким образом, бой Магомеда Анкалаева с Яном Блаховичем получил статус титульного. Поединок завершился ничьей раздельным решением судей. Для обоих бойцов это первая ничья в профессиональной карьере в ММА.

Это какой-то позор. Бездарные судьи украли чемпионский пояс у россиянина Анкалаева! Это какой-то позор. Бездарные судьи украли чемпионский пояс у россиянина Анкалаева!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022