Прохазка: посмотрел «титульный» бой. Все знают, кто чемпион
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Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка прокомментировал поединок за вакантный пояс между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.
«Я только что посмотрел «титульный» бой. Все знают, кто чемпион. Просто дайте мне немного времени», — написал Прохазка на своей странице в социальной сети.
Бой-реванш Иржи Прохазки и Гловера Тейшейры должен был возглавить турнир UFC 282. Однако чешский боец получил тяжёлую травму плеча и принял решение отказаться от титула.
Таким образом, бой Магомеда Анкалаева с Яном Блаховичем получил статус титульного. Поединок завершился ничьей раздельным решением судей. Для обоих бойцов это первая ничья в профессиональной карьере в ММА.
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