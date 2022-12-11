Прохазка: посмотрел «титульный» бой. Все знают, кто чемпион

Чешский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Иржи Прохазка прокомментировал поединок за вакантный пояс между Магомедом Анкалаевым и Яном Блаховичем.



«Я только что посмотрел «титульный» бой. Все знают, кто чемпион. Просто дайте мне немного времени», — написал Прохазка на своей странице в социальной сети.



Бой-реванш Иржи Прохазки и Гловера Тейшейры должен был возглавить турнир UFC 282. Однако чешский боец получил тяжёлую травму плеча и принял решение отказаться от титула.



Таким образом, бой Магомеда Анкалаева с Яном Блаховичем получил статус титульного. Поединок завершился ничьей раздельным решением судей. Для обоих бойцов это первая ничья в профессиональной карьере в ММА.