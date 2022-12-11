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Статистика боя Анкалаев — Блахович: россиянин попадал более чем в два раза чаще

Статистика боя Анкалаев — Блахович: россиянин попадал более чем в два раза чаще
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В Лас-Вегасе в ночь на 11 декабря завершился очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 282, главным событием которого стало противостояние российского бойца смешанных единоборств Магомеда Анкалаева и бывшего чемпиона промоушена Яна Блаховича.

Титульный поединок за вакантный пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе продлился все пять раундов и завершился ничьей раздельным решением судей.

Согласно официальной статистике боя Магомед Анкалаев нанёс сопернику 191 точный удар, из них акцентированных 78. Блахович попал 79 раз, 55 из них — акцентированные удары. Также на счету Анкалаева два тейкдауна.

Статистика боя Анкалаев — Блахович

Статистика боя Анкалаев — Блахович

Президент UFC Дана Уайт на пресс-конференции назвал бой ужасным и сообщил, что в январе за вакантный титул подерутся Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.

Это какой-то позор. Бездарные судьи украли чемпионский пояс у россиянина Анкалаева! Это какой-то позор. Бездарные судьи украли чемпионский пояс у россиянина Анкалаева!
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