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Нганну: люди сторонятся меня в зале, но Анкалаев провёл два раунда со мной

Нганну: люди сторонятся меня в зале, но Анкалаев провёл два раунда со мной
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Франко-камерунский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал, что россиянин Магомед Анкалаев проводил с ним небольшой спарринг в рамках подготовки к бою с Яном Блаховичем.

«Обычно когда люди проводят тренировочный лагерь, то стараются держаться подальше от меня. Тем не менее Анкалаев вызвал меня на два раунда и провёл со мной небольшой спарринг. Он действительно хотел этот титул», — написал Нганну на своей странице в социальной сети.

Магомед Анкалаев и Ян Блахович встретились в рамках главного события турнира UFC 282. Бой за звание чемпиона промоушена в полутяжёлом весе продлился все пять раундов и завершился ничьей раздельным решением судей.

Таким образом, пояс чемпиона остался вакантным и в январе за него сразятся Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.

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