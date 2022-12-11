Нганну: люди сторонятся меня в зале, но Анкалаев провёл два раунда со мной

Франко-камерунский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну рассказал, что россиянин Магомед Анкалаев проводил с ним небольшой спарринг в рамках подготовки к бою с Яном Блаховичем.
«Обычно когда люди проводят тренировочный лагерь, то стараются держаться подальше от меня. Тем не менее Анкалаев вызвал меня на два раунда и провёл со мной небольшой спарринг. Он действительно хотел этот титул», — написал Нганну на своей странице в социальной сети.
Магомед Анкалаев и Ян Блахович встретились в рамках главного события турнира UFC 282. Бой за звание чемпиона промоушена в полутяжёлом весе продлился все пять раундов и завершился ничьей раздельным решением судей.
Таким образом, пояс чемпиона остался вакантным и в январе за него сразятся Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.
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