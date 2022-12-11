Российский рефери назвал политически мотивированным решение судей по бою Анкалаева

Российский рефери Геннадий Зуев заявил, что решение судей дать ничью в титульном поединке между его соотечественником Магомедом Анкалаевым и представителем Польши Яном Блаховичем является политически мотивированным.

«Это бредовое решение, как можно такие решения выносить? Это политическое решение, которое не имеет никакого отношения к бою. Я в шоке», — приводит слова Зуева ТАСС.

Напомним, бой между Анкалаевым и Блаховичем прошёл этой ночью на турнире UFC 282 в Лас-Вегасе (США) и завершился ничьей. Один из судей отдал победу Блаховичу, второй — Анкалаеву, третий насчитал ничью. Таким образом, пояс чемпиона UFC в полутяжёлом весе остался вакантным.

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