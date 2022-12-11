Хасбик раскритиковал судейское решение в бою Анкалаева с Блаховичем

Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, раскритиковал судей поединка между российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом UFC Яном Блаховичем.



Титульный бой Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича за вакантный пояс UFC в полутяжёлом весе возглавил турнир по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе. Поединок завершился ничьей раздельным решением судей.



«Дана Уайт, что за беспредел? Лигу что не контролируешь? Чтобы победить, как ещё надо драться?» — написал Хасбик на своей странице в одной из социальных сетей.



На счету Магомеда Анкалаева 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед. У Блаховича 29 побед в 39 поединках в ММА.