Хасбик раскритиковал судейское решение в бою Анкалаева с Блаховичем
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Популярный дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, раскритиковал судей поединка между российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Анкалаевым и экс-чемпионом UFC Яном Блаховичем.
Титульный бой Магомеда Анкалаева и Яна Блаховича за вакантный пояс UFC в полутяжёлом весе возглавил турнир по смешанным единоборствам UFC 282 в Лас-Вегасе. Поединок завершился ничьей раздельным решением судей.
«Дана Уайт, что за беспредел? Лигу что не контролируешь? Чтобы победить, как ещё надо драться?» — написал Хасбик на своей странице в одной из социальных сетей.
На счету Магомеда Анкалаева 19 поединков в профессиональных смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед. У Блаховича 29 побед в 39 поединках в ММА.
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