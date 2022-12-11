Ян Блахович опубликовал новый пост в социальных сетях после боя с Магомедом Анкалаевым

Польский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе Ян Блахович прокомментировал поединок с Магомедом Анкалаевым на турнире UFC 282.



«Спасибо, что вы со мной. Позади тяжёлый бой. Судьи дали ничью, и все остались голодны. Всё, что я думаю по этому поводу, я уже сказал сразу после боя. Я по-прежнему в чемпионской игре и приложу все усилия для того, чтобы вновь завоевать чемпионский пояс UFC и вернуть его в Польшу. Легендарная польская мощь в игре, и я собираюсь выиграть. Благодарю всех вас за поддержку, мы продолжаем», — написал Блахович на своей странице в одной из социальных сетей.



Титульный бой Блаховича и Анкалаева в рамках главного события UFC 282 завершился ничьей раздельным решением судей. Таким образом, пояс остался вакантным и за него в январе подерутся Гловер Тейшейра и Джамал Хилл.

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